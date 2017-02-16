Некрасовское, Ярославская область, 16 февраля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Через реку Солоницу в Некрасовском районе Ярославской области построят временный мост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Видимые разрушения моста через Солоницу, соединяющего левый и правый берега поселка Некрасовское, происходят с 2010 года. На правом берегу проживает пятая часть жителей поселка, находится санаторий «Золотой колос», проходит школьный автобусный маршрут. В настоящее время мост уже признан аварийным. Движение грузового транспорта через него ограничено.

Yarregion.ru Мост через р. Солница в посёлке Некрасовское Ярославской области

Для обеспечения коммуникаций между левым и правым берегами планируется соорудить временную конструкцию. Администрация района заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для ремонта моста. Срок окончания проектных работ — март 2017 года. Ориентировочная стоимость ремонта составит 80 миллионов рублей.

«Мост через Солоницу очень важен не только для жителей посёлка Некрасовское. Это почти безальтернативный путь к санаторию «Золотой колос», храму, поселковому кладбищу. По мосту проходят маршруты пассажирских и школьных автобусов к восьми населенным пунктам и множеству дач. Пока преждевременно говорить о судьбе основного моста — работают специалисты и, думаю, в апреле будет определённость», — пояснил ИА REGNUM глава Некрасовского муниципального района Николай Золотников.

Мост, соединяющий правый и левый берега районного центра, был построен в 1961 году