Киев, 16 февраля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Каждый четвертый воин, погибший в ходе Афганской войны 1979−1989 годов, являлся украинцем. Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 тыс. наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших есть украинец. Это более 3300 человек», — отметил украинский лидер.

Порошенко добавил, что около 8 тыс. военнослужащих вернулись из Афганистана с тяжелыми ранениями, часть из них осталась инвалидами.

Напомним, 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. Процесс вывода войск начался 15 мая 1988 года в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании ситуации в Афганистане, подписанными 14 апреля 1988 года. СССР дал обязательство завершить вывод войск в течение 9 месяцев.