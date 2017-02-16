Сургут, Югра, 16 февраля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. В Сургуте две сотрудницы горадминистрации и директор юридической фирмы пытались нажиться на переводе офисного помещения в муниципальное жилье. Следователи считают, что это не единственный преступный эпизод, совершенный данной группой лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

«По версии следствия, подозреваемые вступили между собой в сговор с целью получения от жительницы Сургута денег за совершение в ее пользу законных действий по выводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма», — сообщает следственное управление.

Сделка состоялась 14 февраля — директор юридической фирмы получила от женщины взятку в размере 500 тысяч рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся 375 тысяч рублей передала одной из сотрудниц администрации, которая должна была поделиться со своей коллегой.

Сотрудницы администрации были задержаны отделом экономической безопасности УМВД России по Сургуту. Следственным отделом СК РФ по ХМАО возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц администрации города Сургут за взятки в крупном размере. Директора юридической фирмы подозревают в посредничестве во взятке.

В администрации Сургута прокомментировали задержание сотрудниц. Замглавы горадминистрации Алексей Жердов отметил, что сотрудники мэрии оказывают всестороннее содействие следствию.

Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» сообщает подробности громкого задержания. В декабре прошлого года жительница Сургута, по совету специалиста горадминистрации, обратилась за помощью в одну из юридических фирм. В мэрии ей обещали, что через эту фирму можно без проволочек решить проблему с переводом нежилого помещения в статус жилого через суд.

Обозначенная фирма, по словам сотрудницы мэрии, практически всегда выигрывает подобные споры. В фирме услуги оценили в 500 тысяч рублей. Женщина 14 февраля привезла в офис деньги и заключила договор. Руководитель фирмы якобы решила отдать долг своей подруге из горадминистрации. Когда чиновница взяла от директора фирмы деньги, то была поймана с поличным — купюры оказались мечеными.