Минск, 16 февраля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Достигнута договоренность об отводе тяжелой техники на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил полпред президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов журналистам.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

«Достигнута договоренность об отводе тяжёлой техники в места хранения в соответствии с границами, оговорёнными в Минских соглашениях. Это должно произойти 20-го февраля», — сообщил он, отметив, что при наличии соответствующей воли существует возможность решать даже самые острые вопросы.

Грызлов убежден, что аналогичная воля со стороны властей в Киеве необходима и для того, чтобы решать политические задачи, зафиксированные в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. «Опыт последних месяцев убедительно доказал: обеспечить некую «абсолютную безопасность», не создавая параллельно условий для строительства стабильной мирной жизни, невозможно», — сказал он.