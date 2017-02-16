Москва, 16 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о возможной наземной операции США в Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если я не ошибаюсь, опять эта информация носит сугубо обезличенный характер, — сказал представитель Кремля журналистам. — Поэтому я не стал бы ничего комментировать».

15 февраля телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Минобороны США рассматривает возможность отправки в Сирию регулярных подразделений наземных войск для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам источника, окончательное решение по этому вопросу должен принять президент США Дональд Трамп.

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