Рим, 16 февраля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Одним из базовых для ООН является принцип территориальной целостности стран-членов организации. На него стоит опираться и вопросе о вхождении Крыма в состав России. Об этом в интервью нескольким итальянским изданиям, в том числе газете La Stampa, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь, Крым

«Ясно, что есть некоторые основные принципы, и один из них — территориальная целостность стран-членов ООН. Он еще действует, и я надеюсь, что международное сообщество сможет подтвердить эти принципы», — отметил Гуттериш в интервью, отвечая на вопрос о допустимости присутствия России в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что новый президент США Дональд Трамп ждет от России усилий по деэскалации конфликта на Украине и «возвращения Крыма».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 февраля заявил, что Владимир Путин будет и дальше «весьма терпеливо и последовательно» разъяснять западным партнерам, включая США, позицию России по Крыму. В частности, глава российского государства рассказывает собеседникам о желании жителей Крыма войти в состав России и оказаться под ее защитой, а также о перевороте в Киеве, который был реализован, в том числе, при финансовой помощи из-за границы.