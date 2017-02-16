Москва, 16 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Стритрейсерша Мара Багдасарян, известная своим участием в одной из скандальных «гонок» на Gelandewagen в Москве, оштрафована еще на 40 000 рублей по делам об уклонении от исполнения административного наказания. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

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«Сегодня (16 февраля) мировой суд рассмотрел 4 административных материала в отношении Багдасарян за совершение правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП, — говорит пресс-секретарь. — Судья назначил Багдасарян наказание в виде 4-х штрафов по 10 000 рублей каждый».

Тимошенко добавил, что на судебное заседание девушка не явилась, предоставив ходатайство о рассмотрении дела без нее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Маре Багдасарян, одной из участниц скандальных «гонок» на Gelandewagen, было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ, и несколько штрафов на сумму 183 тыс. рублей. В 2017 г. девушка провела под арестом 15 суток за то, что уклонялась от исполнения обязательных работ.

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