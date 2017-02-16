Владикавказ, 16 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор врачу Артуру Хестанову, по вине которого умерла беременная женщина. Доктор-эндоскопист признан виновным в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как выяснило следствие, 16 мая 2016 года 23-летняя пациентка обратилась в приемное отделение республиканской клинической больницы с жалобой на боли в животе. Около 20:20 этого же дня девушку на скорой помощи переправили в приемное отделение клинической больницы станции медицинской помощи Владикавказа. Ей было назначено лапароскопическое обследование, поскольку врачи подозревали у нее острый аппендицит.

Процедуру проводил врач-эндоскопист Артур Хестанов. Во время проведения обследования он повредил один из внутренних органов, вследствие чего началось кровотечение, от которого пациентка скончалась.

Хестанову назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Права заниматься профессиональной деятельностью он лишен сроком на один год.

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