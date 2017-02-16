Москва, 16 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Мать Ким Чон Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, убитого 14 февраля в столице Малайзии, похоронена в Москве. Могила женщины находится на Троекуровском кладбище, пишет «Российская газета».

Dushi.ca Сон Хе Рим

Уточняется, что мать погибшего корейца Сон Хе Рим была на четыре года старше мужа — Ким Чен Ира. Она вышла за него замуж, когда он ещё не был лидером Северной Кореи.

Ким Ир Сен — глава государства и отец Ким Чен Ира — не одобрял их связь, и брак они заключили тайно. Ким Чен Нам родился в 1971 году.

В итоге брак распался, и Ким Чен Ир женился вторично — на Ким Ен Сук — матери Ким Чен Ына. В этот год мать погибшего в Малайзии Ким Чон Нама эмигрировала в СССР. Сын остался на попечении отца.

«Насколько известно, мать Ким Чон Нама в основном жила в Советском Союзе, а затем в России. Южнокорейские СМИ смогли даже установить и точный адрес ее проживания — город Москва, улица Вавилова, дом 85», — сообщает издание.

Сын навещал её в российской столице. В 1990-х годах женщина заболела, лечилась от рака груди и умерла в 2002 году.

«Тело сначала хотели доставить в КНДР, были слухи, что тело кремировали, а прах вывезли в Северную Корею, но все оказалось иначе. По просьбе северокорейской стороны Сон Хе Рим похоронили на Троекуровском кладбище, где нашли последний приют многие известные личности», — уточняет газета.

Напомним, Ким Чон Нам убит в международном аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. По версии следствия, он был отравлен иглами. В преступлении подозревают двух женщин, которых видели рядом с корейцем.

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