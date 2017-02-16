Москва, 16 февраля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не решая многие проблемы Россия и США теряют время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

По его словам, не решаются многие проблемы, которые США и Россия не могут эффективно преодолеть в одиночку. Песков выразил надежду, что процесс выстраивания «нормальных деловых отношений с Вашингтоном» рано или поздно начнется.

Москва ориентируется именно на это, сказал Песков. «А проблем очень много», — напомнил он.