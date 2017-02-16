Москва, 16 февраля, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможность введения визового режима для пересечения границы России с Белоруссией не рассматривается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, такая тема не рассматривается», — так Песков прокомментировал данные соцопроса ВЦИОМ, согласно которому 78% граждан РФ выступают за введение визового режима с Белоруссией.

По мнению респондентов, такая мера необходима в условиях, когда Минск ввел безвизовый режим для въезда граждан 80 стран. Введя визовый режим, Россия не пустит на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы», считают опрошенные.

О необходимости сохранить границу формальной заявили 16% респондентов. При этом 40% заявили, что считают Белоруссию дружественным государством, еще 35% — торговым и экономическим партнером, а 9% — стратегическим партнером. 7% опрошенных назвали Минск конкурентом, а 3% — противником.