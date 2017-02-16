Москва, 16 февраля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Минимальную ставку по курортному сбору решено снизить до 100 рублей. При этом конкретное значение будет устанавливаться конкретным субъектом РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева в ходе рабочего совещания в Совфеде по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ставка, наверное, в рамках законопроекта будет снижена до 100 рублей», — заявила Рухуллаева.

По ее словам, такое решение было сделано после проработки различных предложений в том числе от регионов, кроме того, соответствующий акцент был сделан и на заседании Госсовета.

В то же время сохраняется положение о том, что конкретная ставка может устанавливаться конкретным субъектом, и она может дифференцироваться. «С учетом территории муниципального образования, значения курорта, федерального, регионального, сезонности — уже по этим критериям внутри региона может приниматься решение о дифференциации», — отметила она.

При этом был расширен и уточнен перечень льготных категорий в законопроекте. Практически все социальные категории граждан» смогут воспользоваться льготой, имея соответствующий удостоверяющий документ. Сейчас обсуждается вопрос подключения к льготе малообеспеченных граждан лиц, а также ряда других категорий, например, прибывших для получения санаторно-курортной помощи после специализированной медпомощи. Конкретизированы в перечне льготных категорий и те, «кто ездит постоянно на прописку на территорию»

Платить сбор, как и предполагалось, смогут только те, кто пребывает на территории эксперимента, где введен налоговый сбор. «Взимается он с людей, которые пребывают там более 24 часов», — уточнила Рухуллаева, подчеркнув, что средства будут поступать исключительно в фонд развития инфраструктуры курортов, который формируется в рамках бюджета субъекта РФ по принципу дорожного фонда.

При этом фонд будет создаваться отдельным специальным законом.

Рухуллаева подчеркнула, что закон «является максимально, насколько это возможно, рамочным». В настоящее время документ направлен в главное правовое управление президента РФ, где подход «уже был концептуально поддержан».

Напомним, что эксперимент по введению курортного сбора будет проводиться в четырёх регионах РФ: Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Алтайском крае.