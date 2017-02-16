Новосибирск, 16 февраля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Власти Новосибирска предложили установить на проездных картах школьников отрицательный лимит, что позволит им ездить в общественном транспорте даже при отсутствии денег на карте. Об этом сегодня, 16 февраля, как сообщает «НДН.инфо», заявил мэр города Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами. По словам градоначальника, договоренности с оператором транспортных карт «Золотая корона» по этому вопросу уже достигнуты.

Kanash-info.ru Оплата проезда в транспорте

«Мы договорились с «Золотой короной». Они обещали ввести так называемый овердрафт», — цитирует издание Анатолия Локтя.

Отметим, что такое решение было принято новосибирскими властями после нескольких случаев, когда школьников высаживали из автобусов на мороз из-за отсутствия возможности оплатить проезд. Последний резонансный случай произошел 10 февраля — покинуть автобус попросили второклассницу — у ребенка не оказалось денежных средств на транспортной карте. В деталях произошедшего сейчас разбирается Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области — назначена доследственная проверка.

Читайте также: Жестокость или наглость? В Новосибирске ребенка вновь высадили из автобуса

До этого, 15 января, когда на улице был 30-ти градусный мороз, кондуктор автобуса №95 потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус — у ребёнка с собой не оказалось наличных денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. А ранее, в ноябре, новосибирского школьника высадили из нескольких автобусов в минус 30 °C.

Стоит отметить, что новосибирские власти уже просили перевозчиков не высаживать детей на мороз и предпринимали различные меры для того, чтобы случаи не повторялись. Так, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разбирательство одного из случаев. После чего рекомендовало перевозчикам применить административные меры воздействия к экипажам автобусов, высадивших ребенка. Власти указывали на недопущение подобных происшествий, особенно в период зимних морозов. В адрес всех перевозчиков, работающих на пригородных маршрутах, были направлены соответствующие рекомендательные письма. В конце ноября 2016 года был издан приказ «О перевозке детей в общественном пассажирском транспорте», где есть рекомендации, как действовать в подобных ситуациях с детьми. А в конце декабря по поручению министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова было информационное письмо о перевозке детей в условиях низких температур.

В свою очередь, перевозчики уже пожаловались на то, что на фоне широкой огласки и общественного резонанса подобных происшествий, дети стали пользоваться ситуацией и все чаще отказываются оплачивать проезд.