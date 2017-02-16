Москва, 16 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. МИД России вновь предупреждает граждан РФ об угрозе задержания за рубежом властями США и советует «тщательно взвесить все риски», если есть основания предполагать наличие претензий со стороны правоохранительных органов США.

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В сообщении на официальном сайте МИД РФ говорится, что количество случаев «охоты» на граждан РФ по всему миру превысило три десятка. Они зафиксированы вопреки неоднократным призывам МИДа наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.).

В первую очередь гражданам РФ стоит «взвесить все риски» при планировании поездок в страны, имеющие договоры о выдаче с США.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал противоправной практику ареста граждан РФ по запросу США в третьих странах. Он заявил, что эта проблема достигла больших масштабов. На контроле МИД РФ находится несколько случаев.