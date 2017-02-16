Ростов, Ярославская область, 16 февраля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ решило выделить 82 миллиона рублей на второй этап реабилитации озера Неро в Ростовском районе Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Однако сперва специалисты должны внести корректировки в проект.

Wikipedia.org Озеро Неро. Ярославская область.

Комплексная экологическая реабилитация озера Неро включена в региональную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013—2020 годах», являющуюся подпрограммой государственной программы охраны окружающей среды Ярославской области. Общая стоимость работ, согласно проектно-сметной документации, составляет 929,3 млн руб. Программу планируется реализовать в 2015—2019 годах с привлечением средств федерального бюджета. Первый этап работ касался очистки русел пяти рек и строительства карт намыва. Работы, запланированные на 2016 год, были выполнены и приняты в августе 2016 года. Но в ноябре прошлого года органы финансового контроля проверяли расходование средств и обнаружили существенные недостатки при реализации проекта. Работы были приостановлены.

«Часть средств потрачена неэффективно. Соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы», — рассказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Сейчас необходимы дополнительные исследования. Эти работы запланированы на 2017 год и будут проводиться с привлечением вузов региона. По их результатам будут приняты решения о продолжении работ и необходимости корректировки проекта.

«В настоящее время подготавливается техническое задание для проведения мониторинга выполненных работ и состояния озера Неро. Возобновление работ второго этапа запланировано на 2017−2018 годы. Предстоит сделать укрепление берегов реки Пига и озера Неро», — рассказала ИА REGNUM главный референт департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Елена Анашкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, целью комплексной реабилитации озера Неро, рассчитанной на несколько лет, является увеличение проточности озера и освобождение его от скопившегося ила и сапропеля.