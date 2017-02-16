Москва, 16 февраля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Российское оборонное ведомство ценит вклад спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стафана Де Мистуры в урегулирование конфликта в САР, включая его участие в переговорах в Астане. Об этом 16 февраля в ходе пресс-конференции с Де Мистурой заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Thesaudi.info Стафан Де Мистура

Шойгу выразил благодарность спецпредставителю генсека ООН за присутствие на первой встрече в Астане. По его словам, вопросы, которые сегодня обсуждаются в столице Казахстана, где также присутствует представитель Де Мистуры, крайне важны. Ведь «там обсуждается все то, происходит на земле и все то, что нам необходимо сделать для укрепления мира», пояснил глава Минобороны РФ.

Министр обороны также отметил, что российская сторона продолжает последовательное взаимодействие с ООН по всем вопросам, касающимся урегулирования конфликта в Сирии.

Шойгу также выразил надежду на то, что с сирийской оппозицией удастся наладить конструктивный диалог. Он отметил, что на текущий момент боевые столкновения в Сирии полностью ликвидированы, а число обстрелов значительно сократилось.