Чебоксары, 16 февраля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банковских учреждений, продолжают обворовывать жителей Чувашии. 15 февраля в сводку МВД по Чувашии попало сразу два таких случая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

15 февраля в ОМВД России по Канашу обратился 55-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропали 16 тыс. рублей. Сотрудники полиции выяснили, что несколько дней назад он получил сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. В смс был указан номер телефона, позвонив по которому, мужчина связался с «сотрудником банка» и, выполняя его указания, назвал звонившему реквизиты своего счета. После чего и произошло списание денежных средств.

В этот же день пообщался с мошенником, представившимся сотрудником банка, и 66-летний житель города Новочебоксарск. Злоумышленник сообщил мужчине, что с его карты произошло ошибочное списание денежных средств, чтобы их вернуть звонивший попросил пользователя банковской карты продиктовать реквизиты электронного счета. Ничего не подозревавший житель Новочебоксарска назвал их. В результате мошенникам удалось похитить у пенсионера 35 тыс. рублей.

Кроме того, 15 февраля в ОМВД России по городу Новочебоксарск обратилась 45-летняя местная жительница с сообщением о краже денег с банковской карты. Она рассказала, что накануне потеряла ее, а спустя несколько часов получила сообщение о списании с ее счета 16 980 рублей.

По данным фактам полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия. МВД по Чувашской Республике рекомендует гражданам никому не называть данные своих банковских счетов. Как правило, их запрашивают мошенники. В случае потери карты, необходимо немедленно связаться со службой поддержки банка и заблокировать карту.

Кроме того, 15 февраля в Чувашии сотрудники полиции изъяли пять денежных купюр с признаками подделки. Все они были выявлены в банковских учреждениях при пересчете поступившей денежной наличности из различных торговых точек. При этом все они были оборудованы специальными приборами распознавания денег, но работники их не использовали. Две пятитысячные купюры были обнаружены в Чебоксарах, две фальшивки номиналом 1000 рублей выявлены в Алатыре и Канаше, и одна пятисотрублевая купюра — в Моргаушах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ, в 2016 году со счетов граждан РФ было похищено 1,08 млрд рублей — на 70 млн рублей меньше, чем годом ранее. Злоумышленники пытались похитить у компаний 1,89 млрд рублей, что примерно в 2 раза меньше, чем в 2015 году. Главными причинами хищений со счетов компаний являются нарушение конфиденциальности информации, необходимой для распоряжения денежными средствами, а также воздействие вредоносных программ.