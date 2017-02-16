Черкесск, 16 февраля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Погреть руки на денежных средствах, выделяемых для детей, находящихся под опекой, решила жительница Карачаево-Черкесии. 40-летняя Фарида Казиева взялась опекать девять несовершеннолетних, которые при этом являлись ее родственниками.

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Как установило следствие, женщина оформила документы обманным образом, предоставив справки, что родители детей якобы имеют неизлечимые заболевания, из-за которых они не могут исполнять своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как опекун девяти детей Казиева получила в период с февраля 2015 года по май 2016 года денежные средства из республиканского бюджета на общую сумму свыше 970 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». С утвержденным обвинительным заключением оно направлено для рассмотрения в Малокарачаевский районный суд.

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