Санкт-Петербург, 16 февраля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Данные о «поголовье» собак и кошек, живущих в Петербурге, сообщили депутатам Законодательного собрания города на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению сегодня, 16 февраля.

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Как информирует пресс-служба городского парламента, перед комиссией с докладом о регулировании численности безнадзорных животных выступил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

Он рассказал, что в настоящее время на территории города содержатся более 250 тысяч домашних собак и более 1 миллиона кошек. При этом в Петербурге насчитывается примерно 7 тысяч бродячих собак.

С 2005 года безнадзорных собак отлавливают и стерилизуют, после чего вновь выпускают на улицу. За последние 10 лет этой процедуре подверглись 23 тысячи собак, что позволяет регулировать численность бродячих животных.

По словам Юрия Андреева, последнее время беспокойство вызывает вопрос сотрудничества частных приютов для животных и государственных структур.

Решено создать специальную комиссию для подготовки предложений по взаимодействию зоозащитных благотворительных организаций с руководителями приютов, властью и жителями города, желающими помочь животным, отметили в пресс-службе городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие федерального закона об ответственном обращении с животными.