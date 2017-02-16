Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2017, 12:41 — ИА Регнум.



Oboi-dlja-stola.ru У окна

В Ростове-на-Дону годовалый мальчик упал с подоконника и ударился затылком о землю. Инцидент произошёл в частном секторе донской столицы на улице на Ярослава Галана. Информацию о ЧП распространили ростовские интернет-издания и возложили ответственность за случившееся на родителей.

Мать малыша вызвала бригаду «скорой помощи», и ребёнку была оказана первая медицинская помощь. И хотя жизни годовалого малыша ничего не угрожает, врачи решили перестраховаться и госпитализировали ребёнка. По имеющейся информации, мальчик находится в отделении нейрохирургии в БСМП №2.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году только с мая по июль в городе-миллионнике из окон выпали 12 детей, трое из которых погибли. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра, окна держать закрытыми, если ребенок находится в комнате, не ставить мебель у подоконников, поставить на окна замки.