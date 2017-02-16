Челябинск, 16 февраля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Челябинской области началась оперативно-профилактическая операция «Арсенал», по которой у населения изымается незаконное огнестрельное оружие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В 2017 году полицейские Южного Урала начали кампанию по изъятию оружия, находящегося на руках населения без законных на то оснований. Так, в рамках операции в Кизильском районе у местного жителя полицейскими изъят обрез двуствольного ружья ТОЗ БМ-16. Изымается оружие у ранее осужденных граждан, причем достаточно серьезное в плане типовых характеристик. Нарезная винтовка калибра 7,62 мм обнаружена и изъята у ранее судимого жителя Сосновского района. Дополнительно полицейские изъяли у жителя пригорода Челябинска и охотничье ружье. У жителей Озерска и Верхнеуральского района были изъяты незаконно хранящиеся патроны.

Данные факты послужили условием возбуждения уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальное наказание за данное правонарушение — лишение свободы на срок до четырех лет.

Помимо оружия под действие закона попал гражданин Чесменского района, у которого изъято 185 грамм пороха. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По данной части статьи максимально возможное наказание также предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в начале 2016 года в Челябинске была запущена операция «Оружие-2016», по которой гражданам, сдавшим оружие, полагалась денежная компенсация. За работающее оружие выплата составляла 100% от тарифа, за неисправное — одна треть от текущих расценок. Так, за гладкоствольное ружье предлагалось 4 тыс. рублей, за пистолет — 6 тыс., карабин, обрез — 7 тыс., автомат Калашникова оценивался в 8 тыс. рублей, гранатомет — 10 тыс., а миномет в 15 тыс. рублей. Принимались за деньги и взрывчатые вещества, такие как тротил.

В 2016 году южноуральцы, в основном, сдавали гладкоствольные охотничьи ружья, травматическое и газовое оружие. Был случай, когда челябинец принес 25 единиц оружия и получил за сданный арсенал 65 тыс. рублей.

В 2016 году полицейские в Челябинске на площадке одного из производственных цехов в присутствии представителей технической комиссии уничтожили более одной тысячи единиц разного вида оружия.

Помимо операции «Арсенал» в регионе постоянно проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия.

«Их много, «Заслон», «Арсенал», «Оружие», все они направлены на снижение незаконного оборота оружия. Например операция «Оружие» действует постоянно, но есть один момент с финансированием. На нее выделяется финансирование в начале года, и когда выделенные деньги заканчиваются, то выплаты прекращаются. Но сдавать незаконное оружие гражданам все равно необходимо», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Олег Амбур.