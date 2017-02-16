Омск, 16 февраля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Прокуратура города Омска внесла мэру Вячеславу Двораковскому представление. Причина — ненадлежащее исполнение полномочий по зимнему содержанию мест общего пользования. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, сообщили в прокуратуре Омской области.

Пресс-служба ОНФ Уборка снега

В ведомстве уточнили, что держат под контролем вопрос зимнего содержания автодорог города, в том числе это касается вывоза снега. Установлено, что органы местного самоуправления не справляются с обязанностями по зимнему содержанию дорог. Кроме того, власти «в недостаточном объеме реализуют контрольные функции за соблюдением правил благоустройства организациями, обязанными осуществлять вывоз снег самостоятельно, в том числе управляющими компаниями, образовательными учреждениями».

«В частности, не принимаются должные меры по привлечению к административной ответственности организаций и должностных лиц, не соблюдающих правила благоустройства, соответствующие предписания в необходимом количестве не выдаются», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров внес мэру Вячеславу Двораковскому представление, которое находится на рассмотрении. Прокуратура намерена продолжить проверки.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, нынешняя зима в Омске выдалась морозной и снежной. В связи с этим остро встал вопрос зимнего содержания мест общего пользования в городе. Ситуация обострилась в конце декабря 2016 года, когда проверка выявила на улицах Омска снежный накат, сужение проезжих частей и колеи, снежно-ледяные отложения и так далее. После этого губернатор Виктор Назаров жестко раскритиковал организацию работ по уборке снега и поручил немедленно навести порядок в городе.

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Спустя месяц, по оценкам областных властей, ситуация на дорогах «практически не изменилась к лучшему». В связи с этим Назаров поручил Минстрою ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог, вплоть до увольнения.

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Между тем в мэрии Омска регулярно отчитываются о количестве вывезенного снега. По данным городских властей, с октября 2016 года по настоящее время из Омска вывезли около 480 тысяч кубических метров снега.

В мэрии сообщили, что управление дорожного хозяйства и благоустройства «увеличило темпы соответствующих работ: теперь ежесуточно оно вывозит свыше 8 000 кубических метров»: «Постепенно активизируются и хозяйствующие субъекты, которые по решению мэра получили право на получение бесплатных талонов для вывоза снега: только за минувшие сутки они вывезли более 400 кубометров».

Как сообщили ИА REGNUM в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с октября 2016 по январь 2017 года в Омске выпало на 20 процентов больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Сумма выпавших по территории Омской области осадков составила 95−153 мм, это 95−153 процента от нормы. В Омске — 152 мм, что составляет 136 процентов от нормы.

По данным синоптиков, прошлой зимой сумма осадков за весь зимний период составила 86−173 мм или 83−145 процентов от нормы. В Омске — 129 мм осадков, 116 процентов от нормы. Высота снежного покрова в Омске, по информации метеостанции, составляет 60 см (по состоянию на 8 февраля — прим. ИА REGNUM ). В прошлом году — 56 мм. За последние 20 лет самый высокий снежный покров — 70 см — наблюдался в Омске в 2003 году. Запасы воды в снежном покрове на 31 января составляли 150−260 процентов от нормы (как и в прошлом году на этот период, но в отдельных районах на 50 процентов больше прошлогодних данных).