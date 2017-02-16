Дамаск, 16 февраля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Освобождение города Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) является важным шагом на пути к миру в Сирии, однако это не говорит о полной победе над членами незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью французской радиостанции Europe 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Это очень важный шаг (взятие Алеппо) на пути, который будет вести нас к полной ликвидации терроризма в стране, — говорит Асад. — Но я думаю, что это будет долгий путь».

Глава Сирии добавил, что Вооруженным силам страны еще необходимо ликвидировать террористов в других регионах Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо после того, как последние члены НВФ были выпущены по специально предоставленному коридору.

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