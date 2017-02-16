Астрахань, 16 февраля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Астраханской области станет больше храмов. Церковь Донской иконы Божией Матери появится в Приволжском районе. Торжественная церемония освящения креста и места под будущую святыню состоялась накануне в селе Началово в казачьем кадетском корпусе имени атамана Ивана Бирюкова. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе администрации региона 16 февраля.

Jilkin.ru Освящение храма

В настоящее время все церковные службы проходят в домовой церкви, открытой два года назад в одном из помещений казачьего корпуса. Новый однокупольный храм, который возведут на территории корпуса, будет доступен для посещения верующим села Началово. К тому же, здесь планируют открыть воскресную школу.

Читайте также: На месте сгоревшей в астраханском селе церкви открыли семикупольный храм

Возведение церкви на территории казачьего корпуса, как отметил губернатор Александр Жилкин, является началом реализации большого проекта — создания при нем духовно-просветительского православного центра.

Добавим, что Донская икона Божьей матери, в честь которой назвали будущий храм, издревле почиталась на Руси как хранительница воинов, защитников Отечества и казаков. А с недавнего времени решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла день празднования иконы стал и Днём российского и астраханского казачества.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года новый семикупольный храм был открыт в селе Ильинка Астраханской области. Новая церковь Казанской иконы Божией матери возведена на месте сгоревшего 22 января 2013 года одноимённого векового храма, в котором находилась знаменитая чудотворная мироточащая икона «Всех скорбящех радосте». Святыню из огня спасти не удалось — она сгорела вместе с храмом.