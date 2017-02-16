Исламабад, 16 февраля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. ВВС Пакистана получили 16 новых истребителей JF-17 Thunder в рамках программы по запланированной модернизации ВВС, сообщает Anadolu.

Nomadgraphy.wordpress.com Истребитель JF-17 Thunder

Пополнение авиапарка страны является частью программы по модернизации ВВС, направленной на повышение боевого потенциала Исламабада в противостоянии Индии.

При этом, ВВС Индии насчитывают более 2 тыс. самолетов, в то время как Пакистан располагает порядка 920 самолетами и вертолетами.

На вооружении Пакистана уже находится 70 истребителей JF-17s, серийное производство которых началось в 2009 году. Кроме того, Исламабад планирует закупить четыре вертолета Ми-35 российского производства. Как ожидается, сделка состоится в этом году.