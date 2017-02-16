Санкт-Петербург, 16 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Женщина-фельдшер скорой помощи подверглась нападению пьяного мужчины, когда оказывала помощь его собутыльнику. Пострадавшая получила травму головы, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

George Hodan George Hodan

Как сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 15 февраля. Скорая помощь прибыла по вызову в общежитие на улице Ткачей, где мужчине стало плохо после употребления спиртных напитков.

«Во время оказания помощи больному, подозреваемый, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера» — пояснили в следственных органах.

Женщине оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбуждено и расследуется органами СКР в отношении местного жителя 1978 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, широкий резонанс получил инцидент в Саратове, где несколько мужчин попытались изнасиловать прибывшую на вызов фельдшера скорой помощи. Женщина укрылась в ванной комнате, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру «скорой», которая передала данные в полицию. Сотрудник «скорой» была спасена, однако до сих пор женщина находится в тяжелом психологическом состоянии.

Читайте также: В Саратове арестованы трое мужчин, пытавшихся изнасиловать врача скорой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от своих подчинённых по всей стране жёстко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.