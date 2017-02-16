Ташкент, 16 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев утвердил Программу развития региональных автомобильных дорог на 2017−2018 годы, согласно документу планируется ремонт около 5,4 тысяч километров автомагистралей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что в 2017 году будут отремонтированы 2,7 тысячи километров дорог, в 2018 году планируется отремонтировать еще 2,75 тысячи километров.

В Кашкадарьинской области осуществят ремонт 679 километров полотна, в Сурхандарьинской — 535 километров, в Ферганской — 520 километров, в Андижанской области — 324 километра, Бухарской — 439 километра. В целом, ремонт будет проведен во всех регионах страны.

Президент также распорядился создать электронную базу данных автомобильных дорог, будет проведена поэтапная инвентаризация и паспортизация существующих магистралей.

В целях формирования эффективной системы управления дорожным хозяйством, Мирзиёев распорядился создать Госкомитет Узбекистана по автомобильным дорогам на базе упраздняемой государственно-акционерной компании «Узавтойул».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, общая протяженность автомобильных дорог в Узбекистане составляет 184 тысячи километров. Из них 42 654 километра являются автомобильными дорогами общего пользования. В том числе 2755 километров — это часть Узбекской национальной автомагистрали.

Через территорию Узбекистана проходят 20 международных транспортных маршрутов и направлений.