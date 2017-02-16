Санкт-Петербург, 16 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Митинг памяти политика Бориса Немцова состоится в Петербурге 26 февраля. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил сопредседатель петербургского отделения партии ПАРНАС Андрей Пивоваров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг памяти Бориса Немцова

По его словам, власти города согласовали мероприятие, но только в формате митинга на Марсовом поле. «Друзья, акция в Петербурге согласована. Как и в прошлом году, Смольный согласовал нам лишь проведение митинга на Марсовом поле, но до места проведения мы все традиционно пойдем от станции метро «Горьковская», — заявил Пивоваров. Напомним, в аналогичном формате акция проходила и в 2016 году.

Марш памяти Немцова планируется и в Москве 26 февраля, прошлогодняя акция в столице собрала около 24 тыс. человек, в Петербурге — около 2 тыс. участников. Тогда петербуржцы тоже прибывали на «Горьковскую», но их было слишком много, чтобы успеть добраться до Марсова поля вовремя, так что митинг начался с опозданием.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Все предполагаемые исполнители этого убийства — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — арестованы и обвиняются по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».