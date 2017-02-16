Пекин, 16 февраля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Крупный скандал с участием редкого хищника вновь разразился в Китае. Сотрудник зоопарка в г. Гуйян подозревается в жестоком обращении с животными. Свои игры с тигром мужчина записывал на видео и выкладывал в сеть.

Gellinger Тигр

В одном из многочисленных роликов сотрудник зоопарка, дергает животное за лапы и хвост, сидит на тигре верхом, а также всячески провоцирует хищника. Животное при этом не реагирует на агрессию со стороны сотрудника, на кадрах видео видны пятна крови на шкуре хищника, пишет «Сина синьвэнь».

Руководство зоопарка заявило, что данный сотрудник не мучает, а тренирует животное для дальнейшего выступления перед публикой. Все видеоролики были вскоре удалены. Интернет-пользователи обратились к властям с требованием провести независимое расследование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 января в зоопарке Нинбо тигр набросился посетителя после того, как мужчина перелез через защитное ограждение.