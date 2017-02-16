Минск, 16 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Российская и белорусская стороны подготовили итоговый документ по нефтегазовым вопросам. Сейчас протокол рассматривают в руководстве РФ, заявил 16 февраля журналистам вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Семашко пояснил, что работал над согласованием протокола вместе с российским коллегой, вице-премьером Аркадием Дворковичем. Предположительно, документ увидит свет после 19 февраля.

По словам белорусского вице-премьера, очередные переговоры между Минском и Москвой, касающиеся нефтегазовых вопросов, состоялись 10 февраля. Итоговый документ был завизирован Дворковичем и Семашко, после чего передан на рассмотрение в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газовый спор между РФ и Белоруссией тянется с начала 2016 года. Позиция Минска состоит в том, что цены на российский газ слишком высоки. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на газ и соглашалась платить за тысячу кубометров не $132, а $73. Несмотря на контракты, белорусская сторона стала в одностороннем порядке меньше платить за газ.

7 февраля 2017 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил об отсутствии подвижек в газовом споре с Минском. По его словам, Россия продолжает ждать от соседа оплаты за поставленное в прошлом году голубое топливо.