Пекин, 16 февраля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан не прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что Китай в течение долгих лет предоставлял личную охрану убитому старшему брату Ким Чен Ына Ким Чон Наму.

Gelun

«Я не располагаю информацией по данному вопросу», — ответил пресс-секретарь МИД КНР на вопрос одного из журналистов о возможной защите Ким Чон Нама сотрудниками китайских спецслужб.

Китайский дипломат добавил, что Пекин пристально следит за развитием ситуации с убийством старшего брата северокорейского лидера, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Малайзии задержали женщину, путешествующую с документами Вьетнама, в связи со смертью сводного брата главы КНДР Ким Чон Нама.