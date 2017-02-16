Краснодар, 16 февраля, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Следователи по результатам проведенной проверки по фату возгорания в многоэтажном доме по улице Прокофьева, 3 в Краснодаре возбудили уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 16 февраля, расследование будет вестись по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

hansbenn Пожар

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Пожар в Краснодаре: Семьи из полусотни квартир остались без жилья

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Также дознаватели дадут оценку действиям (бездействию) как застройщика в части соблюдения пожарного законодательства, так и контролирующих органов и должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в шестиэтажном доме в Музыкальном микрорайоне кубанской столицы вспыхнул в районе 18 часов 15 февраля. Огонь начал распространяться с мансардной крыши. Площадь возгорания составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. При тушении пожара в одной из квартир было обнаружено тело мужчины, который в день трагедии пришел в гости к хозяину квартиры.

Напомним, в районе сгоревшего дома, согласно постановлению главы города, введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Работает оперативный штаб. Пожар полностью уничтожил 25 квартир, еще 24 пострадали. В пункт сбора, организованный в школе № 66, обратились почти 180 человек. Почти 60 из них заявили, что нуждаются во временном жилье. Их разместили в гостинице. Ответственность за произошедшее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил на организаторов строительства. Как выяснилось, дом относится к категории самостроев, был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.