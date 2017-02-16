Москва, 16 февраля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. С 14 по 19 февраля на Кипре проходит Российская гастрономическая неделя. Торжественная церемония открытия недели состоялось в Никосии, основные мероприятия проходят в Лимассоле, сообщили в Ростуризме.

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В программе недели — обеды и ужины от шеф-поваров из российских регионов, выставка маршрутов гастрономического туризма, российских региональных производителей продуктов питания и напитков, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые обеды и ужины с представителями кипрского туристского сообщества.

«Проведение Российских гастрономических недель является важным аспектом развития въездного туризма в России. Мы отмечаем интерес к русской кухне и региональным российских продуктам, а также традиционным блюдам среди отечественных и зарубежных туристов», — отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Концепция Российской гастрономической недели состоит в проведении в различных странах мира серии мероприятий, направленных на укрепление культурных и деловых связей между странами.

Напомним, Российские гастрономические недели прошли в 2015 и 2016 годах в Испании (Мадрид, Барселона).

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности событийный, познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России. Он позволяет путешественникам не только попробовать блюда национальной кухни, но и ближе познакомиться с историей, бытом и традициями регионов страны.