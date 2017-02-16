Москва, 16 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Большую часть торгов 15 февраля баррель Brent пребывал под давлением и только на вечерней сессии попытался вернуться выше отметки 56. Основное давление на котировки оказало широкомасштабное укрепление доллара, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Epochtimes.ru Нефть

«Игроки все активнее открывают длинные долларовые позиции в ответ на агрессивные сигналы ФРС и благоприятные экономические показатели. И улучшение настроений в отношении американской валюты создает дополнительные понижательные риски для Brent, которая и без того не решается покуситься на уровень 57. Что же касается статистики по запасам энергоносителей в США, очередной внушительный прирост объемов уже никого не удивляет. Такое поведение нефти является очередным подтверждением того, что рынок решительно настроен на рост актива благодаря усилиям ОПЕК+, игнорируя сигналы от сланцевой индустрии США», — пояснил Салас.

«Пока картель никак не скомпрометировал себя, цены продолжают получать подпитку, рассчитывая на эффективность мер по сокращению добычи. Но если появятся какие-то риски или сомнения в добросовестности ОПЕК, рынок будет чувствительно и бурно реагировать на подобные известия о стремительном наращивании запасов и бурения в Штатах», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, мировые цены на нефть перешли к росту на статистике Минэнерго США о сокращении добычи «черного золота» в стране. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,21% — до 56,09 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,21% — до 53,31 доллара за баррель. До выхода статистики стоимость нефти обеих марок снижалась.