Москва, 16 февраля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Говорить о развороте тренда на российском валютном рынке пока рано, уверен аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин. Об этом он сегодня, 16 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать колебания курса доллара в диапазоне 56,55−57,87 рубля.

«Вчера (15 февраля — прим. ИА REGNUM ) российская валюта попала под давление на фоне информации о том, что динамика курса рубля будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Доллар, протестировавший внутридневной минимум 56,55, к настоящему моменту торгуется в районе 57,22 рубля. Несмотря на то, что обсуждения курса рубля не произошло, словесная интервенция закончилась ослаблением российской валюты», — отметил аналитик.

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Он напомнил, что на встрече с президентом глава МЭР заявил о том, что в начале 2017 года наблюдается развитие положительных тенденций в развитии российской экономики (рост на 9% (г/г) погрузок на железнодорожном транспорте, потребления электроэнергии и.т.д.). В 2017 году Орешкин ожидает роста денежных доходов и потребительской активности населения (в том числе из-за снижения инфляции в стране), а также роста ВВП РФ на 2%.

Читайте также: «Укрепление рубля остановил Песков»Дополнительную поддержку паре USD/RUB, как подчеркнул Кочергин, оказал рост доллара США на международном валютном рынке после публикации сильной макроэкономической статистики по США. В январе индекс потребительских цен в США вырос на 0,6%(м/м) при прогнозе 0,3%(м/м), а розничные продажи — на 0,4%(м/м) при прогнозе 0,1%(м/м).

«Глава ФРС США, выступая на этой неделе в конгрессе, заявила, что «было бы неразумно» слишком долго откладывать ужесточение денежно-кредитной политики. В настоящий момент вероятность повышения ФРС ключевой процентной ставки в марте составляет 42%. Сейчас говорить о развороте тренда в паре USD/RUB преждевременно, но можно прогнозировать ее колебания в диапазоне 56,55−57,87 рубля», — добавил аналитик.

Напомним, что за последнюю неделю и евро, и доллар подешевели на 3 рубля. Официальный курс доллара упал до 56,77 руб, евро — до 60,02 руб.