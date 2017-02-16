Грозный, 16 февраля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Выставка достижений регионов Северного Кавказа в Объединенных Арабских Эмиратах планируется к проведению в 2017 году. Знакомство с крупным южным округом России пройдет по всем аспектам, начиная с этнографии и культуры народов региона и заканчивая крупными экономическими проектами. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Дарья Антонов ИА REGNUM Выставка

В свою очередь знакомство жителей и представителей бизнеса СКФО с достижениями и культуры Арабских Эмиратов также можно организовать на ответной выставке. Уже в мае-июне 2017 года такая выставка может быть проведена на площадке «КавказЭкспо» в Минеральных Водах.

Делегация Минкавказа в настоящее время находится с рабочим визитом в ОАЭ. Поездка организована для ознакомления с опытом работы медицинского кластера Dubai Healthcare City. Это первая свободная медицинская зона в мире создается с 2002 года. Учитывая, что на Северном Кавказе создается подобная зона на Кавказских Минеральных Водах, опыт работы и управления таким медкластером будет очень полезен.

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Как сообщало ИА REGNUM, инновационный медицинский кластер в регионе Кавказские Минеральные Воды включен в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Стоимость проекта более 162 млрд рублей, 40 млрд рублей из которых будут напралвены из федерального бюджета.

Кластер будет представлять собой университетский медицинский комплекс, на основе которого планируется строительство Медицинского университета, многопрофильной Университетской клиники и Научно-исследовательского центра.

На базе медкластера будут созданы специализированные медицинские клиники, в том числе хирургическая малоинвазивная клиника непродолжительного пребывания, клиника абдоминальной хирургии и клиника матери и ребенка, Центры реабилитации и санаторно-курортного лечения по онкологическому, кардиоваскулярному, неврологическому, общему терапевтическому, ортопедическому и детскому направлениям.