Москва, 16 февраля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект о расширении работ при проведении капитального ремонта комитет по жилищной политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Установка пандусов будет включена в перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах.

Дарья Антонов ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Инициатива, по мнению профильного комитета, «позволяет решить множество спорных вопросов».