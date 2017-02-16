Рим, 16 февраля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. «Вы помните украинскую летчицу, захваченную повстанцами и переданную путинской России? Не больше, чем год назад международное общественное мнение было мобилизовано за ее освобождение, — напоминает читателем итальянский журнал EastJornal. Родился популярный хэштег #freesavchenko и жена Петра Порошенко обратилась с открытым письмом к Мишель Обама. Савченко, с ее голодовками в тюрьме Ростова-на-Дону и пренебрежительным отношением к российским властям, стала символом украинского сопротивления. «Но ее новая политическая жизнь не последовала по установленному сценарию. Ее обвиняют в том, что она — «агент Кремля», вскоре имя Савченко стало ассоциироваться со словом предатель», — сообщает издание.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

В статье приводится история того, как Савченко обменяли на «двух агентов ГРУ, задержанных в Киеве», тогла многие полагали, что она, политическая заключенная, может быть превращена в символ дипломатического успеха Киева. Во время своего заключения в России Савченко была избрана депутатом в партию «Батькивщина», лидером которой является «другая бывшая героиня — Юлия Тимошенко». Автор статьи пишет, что герои на Украине не длятся вечно, по крайней мере, когда они выражают противоположные позиции правительству, не жалея критики нового политического класса страны.

Яблоком раздора между Савченко и правительством Киева стали позиции бывшей летчицы в отношении самопровозглашенных республик Донецка и Луганска. Уже через месяц после возвращения домой Савченко обозначил свой курс действий, предлагая прямой диалог с сепаратистскими лидерами. Этого было не достаточно. В многочисленных интервью и публичных выступлениях она говорила об амнистии, компромиссах и необходимости различать тех, кто воевал на Донбассе по прямому указанию Кремля, и тех, кто был вынужден воевать из-за быстрого развития событий весной 2014 года или под действиями пропаганды. Различие между военными действиями Москвы, настоящей виновницы конфликта, а также местных жителей, которые перешли на сторону сепаратистов, должно было стать основой для начала медленного процесса диалога, единственного пути к миру. Эта политика Савченко, как считает издание, вызывала сомнения относительно ее «фактической преданности к «делу» Украины».

Основная битва Савченко, однако, велась за освобождение военнопленных. По этому вопросу бывшая летчица заявляла, что открыта для прямого диалога с сепаратистами. Это противоречивая позиция с точки зрения правительства Украины и определенной группы населения, потому что признание сепаратистов означает их неизбежную политическую легитимность.

Однако Савченко продолжала гнуть свою линию. В октябре она попала в центр скандала, так как встретилась со своими бывшими «захватчиками» в Москве, чтобы поддержать законное сражение двух украинских националистов, Николая Карпюка и Станислава Kлыха, обвиняемых в совершении преступлений во время первой чеченской войны. Заключительный эпизод, однако, был в декабре, когда Савченко встретилась с сепаратистскими лидерами, публикуя свой список украинских заключенных. В результате она была исключена из делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а Комитет национальной безопасности (Савченко является членом) предложил ее исключение, обвинив в измене.

Исключенная официально также из «Батьковщины» Савченко, кажется, готова создать свою собственную политическую организацию, даже если метка «Кремлевский агент» приписывают ей даже те, кто недавно говорил о ней как о национальном герое. По мнению автора статьи, трудно сказать, если позиции бывшей з"аключенной Путина являются результатом ее политических устремлений, смешанных с популизмом, или подлинным моральным убеждением». Но факт остается фактом: менее чем через год бывшая героиня сумела оттолкнуть значительную часть общественного мнения и украинского политического класса. «Она начала свой путь как национальный герой, и через несколько месяцев завершила его как предатель своей страны в состоянии войны».