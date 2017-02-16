Липецк, 16 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. 43 жилых дома в Липецке остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе утром 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщение об аварии поступило в 06:50 — причиной отключения стал порыв на водоводе диаметром 100 мм на проспекте Мира, в районе дома №4. В результате без воды остались 3,8 тыс. человек. В зону отключения попало 19 многоэтажек и 24 частных дома.

В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Для жителей организован подвоз воды.

Устранить аварию планируется до 15:00 16 февраля.

Это вторая крупная авария на сетях водоснабжения в Липецке с начала месяца. 5 февраля из-за порыва водовода диаметром 200 мм по улице Гоголя остались более пяти тысяч человек.