Москва, 16 февраля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о необходимости вести разговор с Россией «с позиции силы». Москва ждет разъяснений, говорится в сообщении ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны», — говорится в заявлении Шойгу. Он отметил, что Минобороны РФ готово к восстановлению военного сотрудничества с Пентагоном.

Ожидается, что разъяснения по заявлению главы Пентагона будут даны на встрече начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом.

Ранее в ходе выступления перед министрами обороны стран НАТО Мэттис заявил, что США отрыты для «партнерских отношений» с Москвой, однако вести переговоры следует «с позиции силы».