Москва, 16 февраля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Россия готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Мин.обороны РФ

Таким образом, Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».

«Сегодня, 16 февраля, в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждём разъяснений позиции Пентагона», — отметил Шойгу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. Несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, НАТО должен быть готов защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву», — добавил он.