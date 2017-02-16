Ярославль, 16 февраля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославской области у всех священников взяли отпечатки пальцев и образцы слюны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев. По информации Воробьева, это было сделано в рамках расследования уголовного дела об убийстве настоятеля Троицкого Данилова монастыря в городе Переславле-Залесском в июле 2016 года.

Pixabay.com Отпечатки пальцев

В Ярославской епархии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили эту информацию, сообщив, что с такой просьбой к руководству Ярославской митрополии (в нее входят Ярославская, Рыбинская и Переславская епархии) обратились представители СКР. При этом в епархии говорят, что не обязывали священников сотрудничать со следствием.

«Это добровольное дело. Однако я лично не знаю случаев, чтобы кто-то из священников отказался. Да и зачем им отказываться — они ведь не занимаются противоправной деятельностью. Мы заинтересованы в том, чтобы эта печальная история с настоятелем монастыря имела логическое завершение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский.

По словам Сатомского, речь не идет о подозрении в убийстве кого-либо из священников. Подозреваемый в убийстве был задержан вскоре после совершения преступления — это был один из послушников монастыря. Однако в комнате погибшего было обнаружено множество различных отпечатков пальцев. Чтобы определить, не было ли среди посетителей монастыря каких-либо еще чужих, неизвестных следствию людей, и было решено взять отпечатки у священников. Такова официальная версия.

Между тем ярославские коммунисты считают, что данная акция — нарушение прав священнослужителей и довольно опасная тенденция.

«Это нарушение прав людей. Какое отношение к этому убийству имеют люди, живущие совершенно в других местах области и никогда, может, не бывавшие в этом монастыре? Производится опыт. Если даже у священников можно тотально взять отпечатки пальцев, то что же говорить обо всех остальных людях? Значит, такие опыты можно проводить на ком угодно. Интересно, знает ли об этом руководство Русской православной церкви? Следственного комитета России?», — поделился своим мнением первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Отметим, что убийство настоятеля монастыря — не единственное криминальное происшествие в Ярославской митрополии в последнее время. В сентябре 2015 года из дома митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона было похищено 11 млн рублей, 30 тыс долларов США, 3 тыс евро и семь панагий. Деньги предназначались для ремонта архиерейского подворья и семинарии и были пожертвованы церкви.