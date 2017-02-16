Москва, 16 февраля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Рубль начал день с нового рекорда, отметившись на максимуме 56,52 в паре с долларом. Однако затем валюта резко сменила вектор движения. В результате рубль не только растерял набранные утром очки, но и вышел в «минус» против основных соперников, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Против российской валюты сыграла целая совокупность факторов, которые перевесили позитивное влияние стартовавшего налогового периода. Во-первых, доллар продолжил агрессивное укрепление в ответ на «ястребиные» заявления Йеллен и сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, которая подтвердила готовность экономики к дальнейшему повышению ставки. Во-вторых, нефть преимущественно пребывала под давлением из-за роста запасов углеводородов в Штатах. И, наконец, немалое влияние на валюту оказали разговоры о том, что президент Путин собирается обсудить курс рубля с главой Минэкономразвития. Все это открыло доллару путь к уровням вблизи 58 рублей», — пояснил Ковалев.

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Сегодня, 16 февраля, опасения вербальных интервенций будут оставаться на сцене, что будет сдерживать попытки возобновления роста рубля. Однако доллар, который заметно скорректировался после эмоционального ралли на международном рынке форекс, может умерить пыл, что вкупе с потенциальной стабилизацией Brent в районе 56 создаст условия для того, чтобы удержать пару под отметкой 58 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю уменьшилась на 1,27 руб. и составила 60,02 руб. Курс доллара снизился на 96,69 коп. и достиг показателя 56,77 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. — до 58,23 руб.