Москва, 16 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В среду, 15 февраля, в интервью изданию «Медуза» бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что наряду с российским сохранила и немецкое гражданство, так как родилась в Германии. При этом, по ее словам, в «Единой России» знали об этом обстоятельстве и, когда Мария Максакова прошла в Госдуму VI созыва, хотели, чтобы она отказалась от второго гражданства

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«Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство», — цитирует ТАСС слова секретаря Московского отделения «Единой России» Андрея Метельского. — Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом».

Андрей Метельский назвал ситуацию «не очень красивой». «То, что было сделано, — это, действительно, некрасиво, на мой взгляд, наверное, это не очень достойно оперной певицы», — отметил политик.

Глава московского отделения напомнил, что Мария Максакова вступала в «Единую Россию» в Московском отделении партии. «В силу того, что она жила и работала в Москве, мы ее и принимали», — подчеркнул он. По словам Андрея Метельского, Марию Максакову исключат из «Единой России».

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — подчеркнул Андрей Метельский.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов написал на своей странице в социальной сети, комментируя сложившуюся ситуацию: «Сегодня в своих интервью она (Мария Максакова — ИА REGNUM ) сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь».

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