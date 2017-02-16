Орск, Оренбургская область, 16 февраля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области девятилетнего мальчика кондуктор выпроводила из трамвая на мороз из-за отсутствия у ребенка возможности оплатить проезд в общественном транспорте. Оказалось, что школьник потерял 50 рублей. Об этом он проинформировал кондуктора, но понимания не нашел, сообщает портал orsk.ru.

Жуковский С. Ю. Зима. 1910

Мама мальчика говорит, что сын забыл дома телефон. Когда ребенок своевременно не вернулся домой с занятий по борьбе, женщина начала волноваться и вышла на поиски мальчика. «Он пришел, сильно замерз, щеки обморозил, уши», — сказала орчанка.

По морозу школьнику пришлось идти полтора часа. По пути он заходил в магазины, чтобы согреться. Добавим, что в Орске с начала недели (13 февраля) температура воздуха опускалась примерно на 15 градусов ниже ноля. По области МЧС практически каждый день с начала февраля предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. В частности, 14 и 15 февраля в отдельных районах Оренбуржья бушевал ветер, прогнозировались порывы до 20 метров.

В МУП «Орскгортранс» отметили: «Такие случаи просто недопустимы. В декабре мы провели со всеми работниками и кондукторами инструктаж, что детей нельзя высаживать ни в летнее, ни в зимнее время». Также в трамвайном управлении пообещали выяснить, кто именно выгнал мальчика в мороз, и принять меры.

Стоит отметить, что неделей ранее (8 февраля) резонанс вызвал случай с высадкой двух детей из троллейбуса на конечной остановке в районе железнодорожного вокзала в Оренбурге. Тогда на транспортном предприятии также обещали разобраться относительно возмутительного случая. «И водителям, и кондукторам строго запрещено высаживать детей на мороз! Пусть даже они безбилетные. Поэтому случай, конечно, вопиющий. И оставлять просто так это никто не собирается», — сказал заместитель директора по эксплуатации МКП «ОГПТ» Владимир Титев.

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Добавим, после инцидента в Екатеринбурге, когда кондуктор выгнал ребенка на 24-градусный мороз, Минтранс РФ предложил ввести штрафы для кондукторов и водителей, высаживающих детей-безбилетников из общественного транспорта на мороз.