Горно-Алтайск, 16 февраля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай разгорелся скандал в связи с заявлением депутата Госдумы Ивана Белекова, который раскритиковал якобы озвученную местным епископом Каллистратом инициативу установки поклонного креста в одном из урочищ на Чуйском тракте. Вскоре выяснилось, что епископ предлагал установить там общий мемориал, а не религиозный объект. Единороссам пришлось удалить заявление депутата со своего официального сайта, однако вся эта ситуация широко освещалась в местной и межрегиональной прессе. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Александр Тырышкин Депутат Госдумы Иван Белеков

С чего все началось

14 февраля на официальном сайте «Единой России» было опубликовано сообщение: «Депутат Государственной Думы Иван Белеков выступил против установки поклонного креста в урочище «Кур-Кечу». В нем сказано:

«В ходе прошедшего на минувшей неделе заседания советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в Правительстве Республики Алтай епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат внес предложение установить православный крест в урочище «Кур-Кечу», который расположен близ устья реки Ильгумень в Онгудайском районе.

Депутат Государственной Думы Иван Белеков, принимавший участие в заседании, выступил против этой инициативы. По его мнению, для местного населения «Кур-Кечу» является одним из сакральных символов Алтая.

«Я не понаслышке знаю, что значит урочище Кур-кечу для местного населения, так как я там родился и вырос. При всем моем уважении к православной культуре, считаю, что не может быть и речи об установлении поклонных крестов в сакральных местах Алтая. При встрече с патриархом Кириллом мы это обсуждали», — выступил Иван Белеков.

Комплекс Кур-Кечу включает несколько сотен задернованных каменных курганов в диаметре от 2 до 40 м, а также оградки, ряды балбалов, каменные стелы. В комплекс входят разновременные памятники, они датируются раннескифским временем, пазырыкской эпохой и Средневековьем. Исследователи полагают, что есть также памятники эпохи бронзы и гунно-сарматского времени» (конец цитаты).

Скриншот с сайта er.ru с заявлением Ивана Белекова

Данное сообщение было процитировано многими местными и сибирскими СМИ, которые вышли с заголовками типа «Депутат против епископа: единоросс выступил против креста на языческих курганах», «Депутат Госдумы возмутился установкой поклонного креста в «сакральном месте Алтая», «Белеков высказался против установки поклонного креста в урочище Кур-Кечу».

Вскоре представители епархии заявили, что епископ не предлагал устанавливать поклонный крест в урочище, он предлагал увековечить память строителей Чуйского тракта, которые в массе своей были заключенными. Представители православной общественности в социальных сетях и в комментариях на местных сайтах выразили крайнее недоумение по поводу заявления Белекова. «Владыка, наоборот, говорил, что за последние несколько лет на Алтае не устанавливались поклонные кресты, поскольку это нередко вызывает недовольство местных жителей, а мы не хотим нагнетать обстановку», — пишет один из комментаторов.

Как было на самом деле

Чтобы развеять кривотолки, участники заседания обнародовали аудиозапись того фрагмента заседания, на котором и произошел диалог между епископом Каллистратом и депутатом Госдумы Белековым. Вот расшифровка записи:

Епископ Каллистрат: Есть у нас урочище Кур-Кечу. Там была территория Сиблага, где собирались заключенные со всего Чуйского тракта, сейчас столетие событий 1917-го года и годовщина политических репрессий, мы предлагаем сделать там какой-то мемориал, на месте Сиблага. Например, по образцу, как сделано в Магадане, там памятник репрессированным — и есть отдельно мусульманам, есть отдельный камень православным… Если планировать совместно, почему мы за это радеем, потому что там содержались и православные, и священнослужители, и даже архиереи, там был епископ Варнава Беляев, и там скончался помощник епископа Варнавы иеромонах Киприан Нелидов, который впоследствии был прославлен и причислен к лику святых. Где-то там покоится, могила неизвестна. Мы приезжаем туда, в память его служим службу, для нас это место свято тем, что он там принял кончину, где-то там покоится. Но, может быть, рассмотреть вариант, чтобы всем вместе это сделать, не только памятник православным, но и всем, кто покоится.

Иван Белеков: Я там родился и вырос, и строительство этой дороги, я знаю, просто кто-то мне рассказывал и как это было, и тем более последнее строительство шло в 30-е даже годы. Да, были там и люди православные, и бурханистской веры и так далее. Если сегодня мы будем акцент только на этом… Это выходит за эти рамки. Мне кажется, вы знаете мое отношение к православной культуре, уважаю, но здесь — это тонкий вопрос. Тем более мы сейчас идем к 100-летию Чуйского тракта. Если мы все это сведем… Ну понятно, уважение, все такое, но давайте найдем другую какую-нибудь форму. В нашей истории много фактов — и христианская, и местная, языческая, и содружества, много фактов. А здесь — это чересчур. Здесь много неясного. Мы можем просто чуть-чуть опередить и тем самым получить другой эффект, чем мы бы хотели. Нет гарантии. Давайте подождем здесь еще.

Епископ Каллистрат: Вы поймите, я о другом. Мы потихоньку все равно это место почитаем, но только своих православных, а забываем тех, и тех, и тех. Может быть, совместно? Пусть там будет наше православное чуть-чуть, а остальное будет…

Иван Белеков: Пусть будет общий в целом жертвам политических репрессий, и все.

Борис Алушкин: Может быть, создать научно-практическую группу для осмысления?

Александр Бердников: Сегодня идет речь о формировании плана работы совета при главе. Включаем в план совета при главе этот вопрос для изучения и принятия решения. Речь пока идет об этом.

«Допущены даже не неточности, а фактически передергивания»

«Целый ряд нюансов заставил более подробно исследовать заявления оппонентов, — пишет «Банкфакс». — Выяснилось, что в источнике — публикации на сайте республиканского реготделения ЕР — допущены даже не неточности, а фактически передергивания. 15 февраля текст исчез с сайта, однако его уже успели без искажений привести СМИ, копия доступна в кэше «Яндекса».

«Оказалось, что Каллистрат вовсе не предлагал установить поклонный крест. На заседании советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в правительстве Республики Алтай говорилось о памятнике или мемориале жертвам политрепрессий и заключенным Сиблага, строившим «Чуйский тракт», — делает вывод издание.

Впрочем, сторонники Белекова заявляют, что стенограмма приведена с искажениями и в любом случае депутат был прав, поскольку православные под малейшим предлогом «столбят» территорию при помощи поклонных крестов либо других культовых сооружений (храмов и часовен).

История вопроса

Отметим, что уже на протяжении многих лет в Республике Алтай дискутируется вопрос об установке православных поклонных крестов, а также буддийских культовых сооружений. Часть коренного местного населения, условно называемая язычниками, выступает против их установки и строительства.

Несколько раз нетерпимость к символам других религий доводила до совершения преступлений. В частности, в 2006 году суд приговорил к штрафу жителей села Каракол Лазаря Аилдашева и Олега Ыжикова, которые ворвались в республиканский музей, где шло возведение мандалы, и попытались разрушить ее. При этом они «громко кричали и неуважительно отзывались о представителях буддизма». В 2013 году были признаны экстремистскими девять статей, вышедших в газете «Амаду Алтай». В этих публикациях содержались высказывания, направленные на возбуждение религиозной вражды и ненависти к буддистам. Бывший главный редактор газеты Валерий Чеконов за распространение этих статей был приговорен к обязательным работам.

Кстати сказать, он же позже был осужден за осквернение православного креста в селе Топучая у Семинского перевала. Это происшествие вызвало большой общественный резонанс, поскольку случилось на волне прокатившегося по стране «крестоповала». Впрочем, у Чеконова мотивы были несколько иные, чем у сторонниц Pussy Riot. Как установило следствие, действуя на почве религиозной ненависти, Чеконов свалил крест, потоптал его ногами и нанес по нему множественные удары топором. За это преступление мужчину приговорили к обязательным работам.