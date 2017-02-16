Москва, 16 февраля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Минимальная розничная цена 0,5 л водки должна составлять 219 рублей, а не 205 рублей (эту цену предлагает Минфин РФ), считает вице-премьер России Александр Хлопонин. Об этом сообщил участник совещания, в ходе которого заместитель премьер-министра поручил Минфину пересмотреть размер минимальной цены на водку, пишет газета «Известия».

Desktopwallpapers.org Дно бутылки

Комментируя инициативу вице-премьера, его представитель Наталья Платонова подтвердила, что поручение по пересмотру цены направлено в Минфин. Цену требуется повысить с учётом инфляции и «роста ставки акциза».

«Данная цена отражает предложения федеральных органов исполнительной власти, проработанные с ведущими участниками рынка», — сказала Платонова.

Уточняется, что Минфин поручение получил.

Планы по повышению цены на водку прокомментировал источник, близкий к руководству Росалкогольрегулирования. По его мнению, минимальная розничная цена на 0,5 л водки, в 2014 году составлявшая 220 рублей, уже тогда «была несправедливо заниженной».

Теперь, учитывая «инфляцию 17%» и увеличение акцизов, падение цены до 190 рублей — необоснованно. По его мнению, бутылка 0,5 л должна стоить минимум 240 рублей.

Напомним, минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л, на коньяк — 322 рубля за 0,5 л.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Минфин опубликовал документ, согласно которому минимальная розничная цена на 0,5 л водки будет повышена до 205 рублей, на коньяк — до 371 рубля. Повышение составит девять процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин РФ предлагает повысить цены на водку и коньяк