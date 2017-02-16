Москва, 16 февраля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил дату возобновления межсирийских переговоров в Женеве — они начнутся 23 февраля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Об этом он заявил в ходе переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Эмиссар заявил, что в Женеве будут обсуждаться сирийские выборы под эгидой ООН и проект конституции Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 февраля в Астане (Казахстан) проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В настоящее время переговоры находятся на стадии двусторонних встреч прибывших в Астану представителей сторон.

Переговоры в Астане проходят с декабря. Уже удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии, гарантами которого выступили Россия, Иран и Турция.