Москва, 16 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 800 тыс. жителей России зарегистрированы в жилье, состояние которого признано аварийным. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Саратове, посвященном вопросам реализации в регионе программы расселения граждан из аварийного жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, на текущий момент как минимум 800 тыс. граждан зарегистрированы в аварийном жилье. Такое жилье является опасным для жизни, пояснил Степашин. Он напомнил, что до конца мая 2017 года число граждан, расселенных с начала действия нынешней программы, должно составить около 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил о том, что по состоянию 1 января 2017 года за период с 2008 года из аварийного жилья расселены около 849 тыс. граждан. Для них возведено 48 млн кв. м нового жилья.