Пекин, 16 февраля, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Заместитель губернатора провинции Хунань Ян Гуанчжун сообщил о приостановлении добычи угля на территории провинции на время проведения внеплановой проверки. Запрет на добычу угля затронет шахты, чей годовой объем добычи составляет менее 300 тыс. тонн.

diddi4 Уголь

Запрет на добычу угля продлится около двух недель, за это время государственные инспекторы проведут проверки на всех малых добывающих предприятиях. Внеплановая проверка вызвана ЧП, произошедшим на одной из шахт 14 февраля, пишет «Жэньминь жибао».

В связи с инцидентом уволены двое должностных лиц. В настоящее время на шахте, где произошел несчастный случай, ведется разбор завалов. В результате инцидента погибли не менее 8 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в момент взрыва в шахте находились 29 горняков.